Клиенты «Рокетбанка» пожаловались на невозможность закрыть счет

Клиенты «Рокетбанка» (принадлежит Qiwi, не имеет банковской лицензии) сообщили о проблемах с выводом денег и закрытием счетов. Несколько жалоб появилось на портале banki.ru, внимание на них обратил РБК.

Закрывать счета клиенты «Рокетбанка» начали после рассылки о повышении с 1 июня стоимости обслуживания карт.

Как пишут авторы сообщений на banki.ru, кнопка «Расторгнуть договор» в приложении «Рокетбанка» не работает, а техподдержка не отвечает.

К примеру, в одном случае, по словам клиента, ответа на просьбу закрыть счет он ждет уже больше десяти дней.

В группе Qiwi РБК подтвердили сложности с заявками на расторжение договора: «Скорость обработки заявок снизилась из-за значительно возросшей нагрузки на отдел клиентской поддержки».

Собеседник издания добавил, что проблем с переводом денег в другие банки и сбоев в приложении нет.

Qiwi в марте объявила о решении свернуть деятельность «Рокетбанка» к концу 2020 года. Для клиентов сервиса отменили программу лояльности, в том числе бесплатное обслуживания карт.

Как отмечает РБК, минимальная стоимость обслуживания карты сейчас составляет 390 рублей в месяц, но «Рокетбанк» при этом берет комиссию практически за все операции, в том числе за внесение денег на счет.

«Рокетбанк» основан в 2013 году, Qiwi купила его за 700 миллионов рублей в 2017-м у банка «Открытие», попавшего под санацию. Сервис работает по банковской лицензии Киви банка.