ВЦИОМ: дистанционное голосование предпочитает только четверть россиян

Более двух третей россиян (69%) предпочтут на следующих выборах проголосовать традиционным способом — используя бумажные бюллетени. Об этом свидетельствуют результаты ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры, с которыми ознакомились «Ведомости» и «Интерфакс».

23% опрошенных заявили, что в случае выбора между способами волеизъявления предпочтут голосование через интернет, и только два процента стали бы голосовать по почте.

Идею дистанционного голосования не поддержали 49% участников опроса; одобряют ее 46% граждан.

Поправки в закон об избирательных правах, предусматривающие возможность дистанционного голосования, были предложены и приняты депутатами Госдумы сразу в трех чтениях 13 мая. Через неделю Совет Федерации также одобрил закон, который следом подписал президент РФ Владимир Путин.

44% участников опроса ВЦИОМ заявили, что ничего не знают о принятии этого закона. 14% опрошенных заявили, что хорошо о нем осведомлены, еще 42% — что-то о нем слышали.