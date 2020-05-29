Роспотребнадзор нашел у Leroy Merlin нарушения после жалоб от конкурентов сети

Московское управление Роспотребнадзора обнаружило нарушения санитарного законодательства в магазинах Leroy Merlin. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства.

В апреле сеть не закрывалась, несмотря на карантин.

Роспотребнадзор начал внеплановую проверку. О каких именно нарушениях идет речь, собеседник «Ведомостей» не сказал.

Связаны ли нарушения с правилами, установленными из-за эпидемии коронавируса, он рекомендовал узнать в московском Департаменте торговли. Там на запрос «Ведомостей» не ответили.

О проверке Роспотребнадзора Leroy Merlin не известно, запросов от ведомства компания не получала, сказал «Ведомостям» представитель сети.

В апреле работающими магазинами Leroy Merlin возмутились конкуренты сети, в частности, Hoff и OBI. В Leroy Merlin объясняли, что магазины не закрыты, так как торгуют в том числе товарами первой необходимости. После заявлений от руководителей сетей-конкурентов магазины Leroy Merlin в Москве временно закрылись.

Сейчас на сайте Leroy Merlin стартовый баннер сообщает, что магазины в Москве и в Подмосковье открылись.