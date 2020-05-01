Продавцы товаров для дома возмутились открытыми магазинами Leroy Merlin в Москве и Подмосковье. Сеть их закрыла

Конкуренты продавца товаров для дома Leroy Merlin недоумевают, почему ретейлер не закрыл магазины в Москве и Московской области в связи с ограничениями по коронавирусу. Об этом «Ведомостям» заявили вице-президент Hoff Михаил Кучмент, гендиректор OBI Россия Адам Росински и совладелец «Максидом» Мария Евневич. 30 апреля Кучмент написал об этом же в соцсетях.

На время эпидемии в Москве и Московской области власти закрыли все магазины, кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости (в Москве также открыты зоомагазины). При этом вечером 30 апреля на сайте Leroy Merlin висел баннер, что 20 из 26 магазинов сети в Москве и Московской области открылись, пишут «Ведомости».

«Я не вижу логики в том, что магазины Leroy Merlin открыты в то время, как другим крупным продавцам товаров для дома (OBI, „Петрович“, Hoff) запрещено работать», — заявил «Ведомостям» Кучмент. В сети «Петрович» рассказали, что их торговый зал на Новорижском шоссе, открытый в качестве эксперимента 30 апреля, был закрыт в этот же день надзорными органами.

В Leroy Merlin сообщили, что магазины сети работают, так как в их ассортименте есть товары первой необходимости. В Hoff и «Максидом» ответили, что у них в ассортименте тоже есть товары первой необходимости, но они продают их онлайн или в магазинах с частично перекрытым торговым залом.

Утром 1 мая на стартовой странице сайта Leroy Merlin висел баннер о том, что магазины сети в Москве и области временно закрыты.

На время эпидемии коронавируса большинство магазинов закрыли не только в Москве и Подмосковье, но и во многих других регионах России.

В конце марта надзорные органы принудительно закрывали магазины Leroy Merlin в Екатеринбурге, Пензе и Красноярске.

29 апреля в Калининградской области магазинам непродовольственных товаров, имеющим отдельный вход с улицы, разрешили возобновить работу. У входа в магазины Leroy Merlin, «Бауцентр» и «Строитель» образовались очереди. В Leroy Merlin заверили, что компания будет стремиться к тому, чтобы подобная ситуация не повторилась.