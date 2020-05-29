Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем «в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, парады 24 июня пройдут в Москве и других городах в 10:00 местного времени.

В 22:00 по местному времени Путин поручил устроить салюты.

На 24 июня Путин перенес парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который 9 мая проводить не стали из-за эпидемии COVID-19.