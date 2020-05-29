«Газета.ру», «Лента.ру» и «Московский комсомолец» после звонков из Кремля удалили заметки с пародией Максима Галкина на Путина и Собянина

Несколько крупных российских интернет-СМИ удалили со своих сайтов новости о пародии Максима Галкина на Владимира Путина и Сергея Собянина. На это обратил внимание The Bell.

В числе изданий, которые удалили новости — «Лента.ру» (копия осталась в кэше), «Газета.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье».

Как рассказал источник в одном из изданий, заметки снимали по звонку чиновников, причем, в зависимости от издания, и из мэрии Москвы, и из администрации президента.

Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин выложил у себя в инстаграме вечером 28 мая — в нем он одновременно изображает обоих политиков. В пятиминутном ролике высмеиваются новые правила прогулок в Москве.