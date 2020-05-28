ВВП России в апреле снизился на 12%

Падение ВВП России в апреле 2020 года в годовом выражении составило 12%. Такие данные привело Минэкономразвития.

ВВП за период с января по апрель снизился на 1,9% (по итогам первых трех месяцев ВВП вырос на 1,6%).

Как отмечает Минэкономразвития, наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос — общее падение объемов потребительских услуг составило 37,9%.

Весь апрель в России действовал так называемый режим нерабочих дней. Деятельность большинства предприятий и организаций была приостановлена; жителям регионов России предписывалось не покидать свои дома за исключением крайней необходимости.

Самое значительное падение экономики за три месяца в XXI веке фиксировалось во втором и третьем квартале 2009 года (-9,2% и -11,2% соответственно). Статистику по месяцам, уточняет «Интерфакс», Росстат не ведет.