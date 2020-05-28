Режим санитарных ограничений в Москве продлится еще долгое время. Об этом в эфире «России 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, как мы вакцину не получим. Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять», — отметил мэр.

В Москве с конца марта действует так называемый режим самоизоляции, при котором выходить из дома предлагается только в случае крайней необходимости, а с середины апреля — пропускной режим. С 1 июня ограничения будут частично смягчены — в частности, жители города смогут гулять по заранее составленному мэрией графику.