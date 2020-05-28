ОБСЕ призвала освободить задержанных на пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара
Источник: Арлем Дезир
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Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал незамедлительно освободить журналистов, задержанных в Москве на пикетах в поддержку Ильи Азара.
Серия одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара у здания ГУ МВД по Москве прошла днем 28 мая. Участники пикетов были задержаны, среди них — главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, Михаил Фишман, Илья Васюнин.