Facebook и Twitter не оплатили штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей

Компании Facebook и Twitter не исполнили решение суда, оштрафовавшего каждую из них на четыре миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию.

Исполнительные документы передали судебным приставам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

В ФССП не стали комментировать это по существу. В пресс-службе Роскомнадзора и двух компаний не ответили на вопросы журналистов.

Эксперты, опрошенные изданием, сказали, что приставы не смогут взыскать штрафы, поскольку Facebook и Twitter не зарегистрированы в России.

В 2016 году по требованию Роскомнадзора из-за отказа локализовать данные российских пользователей в России заблокировали соцсеть LinkedIn.