Facebook и Twitter не оплатили штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей
Источник: Коммерсант
Требует подтверждения
Компании Facebook и Twitter не исполнили решение суда, оштрафовавшего каждую из них на четыре миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию.
Исполнительные документы передали судебным приставам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.
В ФССП не стали комментировать это по существу. В пресс-службе Роскомнадзора и двух компаний не ответили на вопросы журналистов.
Эксперты, опрошенные изданием, сказали, что приставы не смогут взыскать штрафы, поскольку Facebook и Twitter не зарегистрированы в России.
В 2016 году по требованию Роскомнадзора из-за отказа локализовать данные российских пользователей в России заблокировали соцсеть LinkedIn.