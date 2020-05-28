Boeing возобновил выпуск самолетов 737 MAX, приостановленный после двух авиакатастроф

Компания Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX спустя пять месяцев после его приостановки из-за таких лайнеров, в результате которых погибли 346 человек.

Производство ведется на авиазаводе в Рентоне, штат Вашингтон. Лайнеры будут выпускать более низкими темпами, чем планировалось, чтобы повысить безопасность рабочих и качество продукции. В дальнейшем производство будут наращивать.

Уже после закрытия торгов на американском фондовом рынке акции Boeing выросли более чем на 4%.

737 MAX — новейший лайнер Boeing. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов приостановили по всему миру после двух авиакатастроф. Производитель не поставил авиакомпаниям уже 400 лайнеров.

В 2019 году Boeing из-за ситуации с 737 MAX получил первый годовой убыток с 1997 года.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса компания Boeing столкнулась с низким спросом на самолеты. Из-за этого производитель намерен сократить 10% от общего количества сотрудников в 160 тысяч человек.