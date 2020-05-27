В России выявлены 8338 новых случаев COVID-19. Всего заболели более 370 тысяч человек

По состоянию на утро 27 мая в России зарегистрированы 8338 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это на 577 человек меньше, чем днем ранее. Всего с начала распространения COVID-19 в стране заболели 370 680 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+2140 человек за последние сутки), Подмосковье (+793), Петербурге (+387), Свердловской (+235), Нижегородской (+231) и Ростовской (+203) областях.

За минувшие сутки умер еще 161 пациент с коронавирусом. Общее число погибших достигло 3968 человек.

Выздоровели в общей сложности 142 208 человек (+11079 человек за последние сутки).

В стране проведены свыше 9,4 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, за последние сутки — 255 тысяч тестов.