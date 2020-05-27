В Дагестане от коронавируса умерли главврач детской больницы и фельдшер скорой помощи

Главный врач детской больницы Буйнакска Маржанат Хизриева и фельдшер станции скорой помощи этого города Умрагиль Арсланбекова умерли из-за коронавирусной инфекции. Об этом в инстаграме сообщил глава Буйнакска Исламудин Нургудаев.

По официальным данным на 27 мая, Дагестан занимает пятое место среди регионов России по числу выявленных случаев COVID-19. Коронавирус в республике выявили у 4455 человек, из них 130 умерли, еще 4161 выздоровели.

16 мая глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил в интервью журналисту Руслану Курбанову, что коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Дагестане заболели 13,7 тысячи человек. По его словам, Минздрав региона потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусом и лечит их так же, как COVID-19.

Гаджиибрагимов отмечал, что в регионе к 16 мая от коронавируса погибли более 40 врачей — хотя официальная статистика Роспотребнадзора на тот момент называла 27 умерших от COVID-19.

26 мая глава управления Роспотребнадзора Дагестана Николай Павлов сообщил, что темп прироста заболеваний с коронавирусной инфекцией в регионе с начала инфекционного процесса снизился в восемь раз.