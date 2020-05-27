Путин попросил Собянина направить московских врачей в регионы

Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады медицинских работников из Москвы в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область.

Путин отметил, что Москва «сформировала серьезные запасы медицинской техники, оборудования, лекарств» на случай самого тяжелого развития ситуации, но сейчас стало очевидно, что такой сценарий удалось предотвратить и теперь столица может оказать помощь регионам.

Помимо врачей, Москва направит регионам часть накопленного резерва лекарств.

Собянин заявил, что в первые из четырех упомянутых регионов бригады отправятся уже «сегодня и завтра», а в Псковскую и Владимирскую области помощь поступит чуть позже.

Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия входят в число лидеров среди регионов России по заболевшим COVID-19 на душу населения.

В Москве количество заболевших уменьшается на протяжении последних нескольких дней. С 1 июня власти приступят к поэтапному сворачиванию дополнительных койко-мест в больницах.