Глава Удмуртии заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом. Об этом сообщается в телеграме оперативного штаба региона.

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», — сказал сам Бречалов.

25 мая коронавирусом заразился глава Тувы Шолбан Кара-оол. Это был первый официально подтвержденный случай заражения главы региона. За несколько дней до этого СМИ писали, что с подозрением на коронавирус в Москву доставлен глава Чечни Рамзан Кадыров, но официально это опровергалось.

Коронавирусом переболели несколько членов кабинета министров: премьер Михаил Мишустин, главы Миннауки и Минкульта Валерий Фальков и Ольга Любимова. Также COVID-19 был диагностирован у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.