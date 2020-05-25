Глава Тувы заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован после заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в видеообращении в инстаграме.

По его словам, вместе с ним в больнице находятся и другие чиновники.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность… Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Наши врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — рассказал Кара-оол.

В пресс-службе регионального кабинета министров заявили ТАСС, что на время болезни Шолбана Кара-оола исполняющим обязанности главы республики назначен первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт.

«Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно», — сказали в ведомстве.

Согласно официальным данным, в Туве выявлены 628 случаев заражения COVID-19, один человек умер.

21 мая несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал это сплетнями.

Коронавирусом переболели несколько российских министров: премьер Михаил Мишустин, главы Минобрнауки и Минкульта Валерий Фальков и Ольга Любимова. Также инфекцией заразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.