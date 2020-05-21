У Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус

У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.

О том, что у Кадырова подозревают коронавирус, также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в московских медицинских кругах. По словам собеседника издания, глава Чечни находится под наблюдением врачей.