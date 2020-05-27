«Аэроэкспресс» снизит стоимость проезда в Москве с 500 до 300 рублей

«Аэроэкспресс» собирается с 15 июня снизить стоимость одного билета с 500 до 300 рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

С этого же дня «Аэроэкспресс» планирует восстановить в полном объеме все рейсы в аэропорты Москвы, отмененные из-за снижения спроса на фоне введенных ограничений.

Цены также снизили магазины по продаже одежды и обуви. Распродажи, в частности, стартовали в H&M, Topshop, M&S, French Connection, Pinko, Karen Millen, Maje, Ganni, Alexander Wang и Proenza Shoueler.

C 12 мая регионы России начали снимать ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19. Сейчас таких регионов более 25 из 85. При этом в Москве, Подмосковье и Петербурге по-прежнему закрыты торговые центры и многие непродуктовые магазины.