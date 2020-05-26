YouTube уличили в цензуре в пользу Китая, где сервис заблокирован уже 10 лет

Ютьюб удаляет комментарии на китайском языке со словами «коммунистический бандит» и , которые касаются Коммунистической партии КНР (КПК). Об этом пишет The Verge.

Комментарии на китайском пропадают в течение 15 секунд, что говорит об их автоматическом удалении, уточняет издание. Аналогичные высказывания на английском языке бот видеохостинга не трогает.

Представитель видеосервиса подтвердил изданию, что такие комментарии удаляются, но назвал это ошибкой системы. Каким образом и почему такая ошибка возникла, собеседник The Verge не сказал, уточнив, что это не было результатом каких-либо изменений в правилах модерации.

Ютьюб, как и другие сервисы Google, заблокирован в Китае с 2009 года, когда корпорация отказалась цензурировать поисковую выдачу в КНР по требованию руководства страны.

Как отмечает The Verge, в связи с этим у Google «мало оснований для цензурирования критики КПК».

В 2018-м Google хотел запустить в КНР цензурируемый поисковик, но в итоге отказался от этой идеи.

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