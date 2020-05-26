Выпускники СПбГУ потребовали, чтобы университет признал недопустимым секс между преподавателями и студентами

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выступили с открытым письмом против сексуальных домогательств, психологического насилия и бытового сексизма в высших учебных заведениях.

Авторы обращения рассказали, что во время учебы «были свидетелями любовных отношений между студент(к)ами и преподавателями высшей школы», а некоторые состояли в таких отношениях. Также они сталкивались со случаями бытового сексизма со стороны преподавателей (в 2019 году об этом также рассказывали выпускницы университета).

Выпускники также упомянули аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя вуза Олега Соколова. «Об отношениях Соколова со студентками на факультете было известно давно, но никакие меры не принимались», — пишут авторы письма. По их словам, руководство университета считает отношения между преподавателями и студентами их частной жизнью.

Подписавшие обращение призвали ректора СПбГУ Николая Кропачева признать, что преподаватели злоупотребляют служебным положением в отношениях со студентами и аспирантами. Они потребовали, чтобы СПбГУ заявил в своем кодексе о недопустимости таких отношений, а также создал на сайте вуза раздел, через который студенты смогут анонимно сообщать о харассменте.

13 мая журнал DOXA опубликовал открытое письмо студентов и аспирантов МГУ, потребовавших создать правовой механизм защиты учащихся от домогательств со стороны преподавателей. Перед этим издание сообщило о систематическом харассменте ряда преподавателей по отношению к студенткам филфака.

В МГУ отказались проводить проверку из-за случившегося. В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что сообщения о домогательствах к студентам нужно изучить.