«Такого рода явления в вузах недопустимы». Минобрнауки прокомментировало ситуацию с домогательствами в МГУ

Минобрнауки РФ заявило о необходимости изучить сообщения о случаях домогательств к студентам со стороны преподавателей вузов.

«Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы», — говорится в сообщении, которое цитирует RT.

В ведомстве отметили, что подобные случаи вредят качеству образования и выходят за рамки этики. При этом в министерстве подчеркнули, что в каждой ситуации нужно разбираться отдельно.

13 мая журнал DOXA опубликовал открытое письмо студентов и аспирантов МГУ, в котором они требовали от руководства вуза создать правовой механизм защиты студентов от харассмента со стороны преподавателей. Письму предшествовал материал, в котором рассказывалось о систематическом харассменте ряда преподавателей по отношению к студенткам филфака.

В самом МГУ проводить проверки из-за случившегося отказались. «Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», — заявил и. о. декана филфака Андрей Липгарт.