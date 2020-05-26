В Адыгее завели уголовное дело на главу сельского поселения после того, как 155 человек заразились коронавирусом на похоронах

На главу Садовского сельского поселения в Адыгее завели уголовное дело по статье «Халатность» после того, как в апреле на похоронах, проходивших на подведомственной ему территории, 155 человек заразились коронавирусом.

«Несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого количества людей, а также прямое предписание оперативного штаба от 17 апреля 2020 года исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон, не принял», говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Адыгее.

В сообщении СУ Следственного комитета РФ по Адыгее имя фигуранта уголовного дела не указано. По данным сайта Садовского сельского поселения, администрацию возглавляет Сергей Камышан.

1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на COVID-19, а спустя три недели коронавирусная инфекция была подтверждена у 155 жителей района. Глава Красногвардейского района Альберт Османов из-за вспышки COVID-19 ушел в отставку.