В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах. Глава района ушел в отставку

Альберт Османов — глава Красногвардейского района Адыгеи, где 155 человек заразились коронавирусом после проведения похорон, — досрочно сложил полномочия. Об сообщило правительство Адыгеи.

Исполняющим обязанности главы района стал Темур Губжоков. Одна из поставленных перед ним задач — стабилизировать ситуацию с очагом коронавируса среди местных жителей.

1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на COVID-19. К 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

Для локализации очага коронавируса в Красногвардейском районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

По официальным данным на 20 мая, всего в Адыгее выявлено 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, восемь умерли.