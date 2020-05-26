На Чукотке при крушении военного вертолета погибли четыре человека. Это вторая катастрофа Ми-8 за неделю

Четыре человека погибли в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-8 на Чукотке.

По данным «Интерфакса», авария вертолета произошла ранним утром 26 мая при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» — это территория международного аэропорта Анадыря, принадлежащая Минобороны.

В военном ведомстве заявили, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета.

Это уже вторая авария Ми-8 за последние семь дней в России. 19 мая в Подмосковье в 20 километрах от города Клин разбился вертолет с военными, выполнявший тренировочный полет. Тогда погибли три человека.