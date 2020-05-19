Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж погиб

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Московской области, экипаж погиб. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минобороны.

В ведомстве не уточнили, сколько человек было на борту вертолета. По словам источника «Ведомостей», погибли три человека.

Инцидент произошел в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

К месту крушения вертолета вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.