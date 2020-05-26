Количество вылечившихся от COVID-19 в России превысило 130 тысяч. За сутки выявлено 8915 новых случаев

По данным на утро 26 мая в России от коронавирусной инфекции с момента начала распространения в стране COVID-19 вылечились 131 129 человек. За прошедшие сутки, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 12 331 человек, в том числе 8033 человека в Москве.

За прошедшие сутки выявлено 8915 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2830 случаев в Москве. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России заболели 362 342 человека.

Умерли за прошедшие сутки 174 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в России с момента начала распространения новой коронавирусной инфекции умерли 3807 заразившихся.

За прошедшие сутки сделаны 215 тысяч тестов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии проведено 9,1 миллиона тестов.