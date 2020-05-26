«Эти поправки на повестке дня». Песков объяснил ссылку в законопроекте Путина на несуществующую статью Конституции

Упоминание еще не принятых статей Конституции РФ в президентском законопроекте о воспитании патриотизма у школьников не является юридической ошибкой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совершенно нормально. Эти поправки на повестке дня, это же тезис. Поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются в ходе составления пояснительной записки. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок», — заявил он.

21 мая Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, расширяющие понятие воспитания учащихся. Президент предложил прописать в законе, что оно должно быть направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию».

Журналист «Эха Москвы» Максим Курников заметил, что в пояснительной записке к законопроекту присутствует ссылка на несуществующую статью Конституции — . Эта статья входит в число тех, которые планируется добавить в рамках нового пакета поправок в Конституцию.

Поправки уже одобрены Госдумой, президент подписал указ об изменениях в Конституцию, но они вступят в силу только после одобрения на всеобщем голосовании. Его намеревались провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса перенесли на неопределенный срок.