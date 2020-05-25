В Москве арестовали обвиняемого в захвате заложников в отделении Альфа-банка

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте 34-летнего уроженца Нижневартовска Алексея Барышникова, обвиняемого в захвате заложников.

23 мая Барышников под угрозой взрыва взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу в Москве. Сотрудники банка смогли покинуть здание, в заложниках остался один из посетителей. Полиция взяла здание штурмом, заложника освободили, а захватчика задержали, при нем не нашли взрывного устройства. Никто не пострадал.

После задержания Барышников признал вину. Отвечая на вопрос, зачем он пришел в банк, мужчина сказал: «Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит». По предварительным данным, он захватил заложников из-за долгов по кредитам. «Интерфакс» сообщал, что у Барышникова есть «видимые признаки душевного расстройства».

Алексей Барышников сообщил, что при захвате рассчитывал на то, что полиция выполнит его требования или убьет. «Я Ольгу Бузову хотел увидеть. Влюбился», — сказал он члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы, обозревателю «Московского комсомольца» Еве Меркачевой. Бузова говорила, что была готова вступить с ним в переговоры.