Полиция Москвы взяла штурмом здание Альфа-банка, где захватили заложников

Полиция задержала мужчину, который под угрозой взрыва захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Сотрудники спецподразделений взяли здание банка штурмом.

В ГУ МВД по Москве подтвердили, что преступник задержан. У мужчины не обнаружили взрывного устройства, у него был муляж бомбы, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник. В Альфа-банке сообщили, что при задержании захватчика никто не пострадал.

Днем 23 мая мужчина взял в заложники не менее пяти человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Спустя время сотрудники банка смогли покинуть здание. По одной версии, захватчик требовал крупную сумму денег, по другой, он требовал «правды». По предварительной информации, мужчина захватил заложников из-за долгов по кредитам.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что во время переговоров с полицией захватчик банка вел себя неадекватно, «выдвигал абсурдные противоречивые требования». По словам собеседника агентства, предположительно, подозреваемый находился под воздействием стимулирующих веществ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

Поправка. Первоначально в заметке сообщалось, что захват заложников устроил мужчина в костюме курьера Delivery Club. В пресс-службе Delivery Club заявили «Интерфаксу», что «мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения».