В Москве преступник взял в заложники несколько человек в банке

Преступник взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном Валу в Москве. Он потребовал заблокировать двери в отделение и пригрозил взрывом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным Life News, преступник взял в заложники пять человек в отделении Альфа-банка. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что в заложниках находятся до шести человек. По информации Baza и Life News, большинство заложников удалось вывести из здания, в банке остались преступник и один из клиентов.

Baza пишет, что заложников захватил мужчина в костюме курьера Delivery Club с фирменным рюкзаком компании. По данным «Интерфакса», это гражданин России, временно проживающий в Москве. Mash сообщает, что злоумышленник ведет трансляцию в инстаграме.

Полиция ведет переговоры с захватчиком. Тот требует крупную сумму денег, пишет ТАСС. По другим данным, мужчина выбросил на улицу записку с текстом «Мне не нужны деньги, мне нужна правда». Mash утверждает, что захватчик требует привести к банку Ольгу Бузову.

Здание банка и ближайшие улицы оцеплены. Телеканал RT ведет трансляцию с места события.

Ruptly

В ГУ МВД по Москве сообщили, что преступник, который находится в банке на Земляном Валу, утверждает, что здание заминировано. В Альфа-банке сообщили, что в здании не осталось сотрудников, но пока неясно, кто кроме преступника находится внутри.