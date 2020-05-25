Правозащитники создали карту распространения респираторных заболеваний в колониях и СИЗО

запустила проект «Серая зона» — карту с информацией о случаях респираторных заболеваний в российских колониях и следственных изоляторах.

Авторы проекта публикуют официальные данные ФСИН о заболевших, информацию от заключенных и их родственников, которую подтвердили несколько источников, а также изучают сообщения СМИ.

По каждому неподтвержденному случаю правозащитники делают запросы в прокуратуру и ФСИН, требуя провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников исправительных учреждений.

Участники «Серой зоны» назвали недопустимой сложившуюся практику «информационной блокады и полной закрытости учреждений ФСИН от общества, особенно во время эпидемии».

14 мая ФСИН представила последние данные о распространении коронавирусной инфекции в колониях и СИЗО. По информации службы, COVID-19 диагностировали у 617 сотрудников ведомства и 145 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 208 сотрудников пенитенциарной системы и 29 заключенных выздоровели. Об умерших не сообщалось.