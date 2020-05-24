В Крыму жителей других регионов, приезжающих по личным причинам, заставят платить за обязательное пребывание в обсерваторе

Жители других регионов, приезжающие в Крым по личным причинам, должны будут оплатить собственное двухнедельное пребывание в обсерваторе. Об этом на заседании регионального штаба по коронавирусу заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — сказал чиновник.

Аксенов также заявил, что все работники частных компаний, приезжающие в Крым в командировку, будут направлены в частные обсерваторы — пребывание там будет оплачивать работодатель.

Требование о самоизоляции для всех приезжающих в Крым действует с 9 апреля. С конца апреля всех приезжающих, у которых нет прописки на полуострове, принудительно помещают в обсерватор.

С 8 мая на принудительную платную обсервацию помещают всех приехавших в Севастополь. Стоимость двухнедельного пребывания одного человека составляет 24500 рублей.