В Гонконге прошли многотысячные акции против закона, расширяющего полномочия Китая. Их разогнали слезоточивым газом, 120 человек задержали

В Гонконге тысячи людей вышли на акции протеста против принятия закона о национальной безопасности, который значительно расширит полномочия китайских специальных служб на территории города. Об этом сообщает South China Morning Post.

Власти отказались согласовать мероприятия из-за ограничительных мер по коронавирусу — в Гонконге действует запрет собираться группами более восьми человек.

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, а также водяные пушки. Более 120 человек были задержаны.

Законопроект, против которого протестуют жители Гонконга, предполагает, в частности, что Пекин в некоторых случаях сможет участвовать в формировании органов безопасности в Гонконге. ЕС и США раскритиковали документ, отметив, что он нарушает автономию Гонконга.

В 2019 году в Гонконге всю весну и лето проходили акции против закона, позволяющего экстрадировать жителей региона в Китай. В самых крупных акциях участвовали сотни тысяч человек. В итоге законопроект был сначала отложен, а затем отозван из парламента.