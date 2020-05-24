Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку пострадавших от коронавируса регионов. Их распределят между 56 субъектами федерации

Правительство РФ выделило регионам дотации из федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства получат 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления на фоне ограничительных мер оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

Размер средств, которые получит каждый регион, будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

В России с конца марта по 11 мая действовал так называемый режим нерабочих дней. На это время была остановлена работа большинства организаций, при этом зарплаты сотрудникам они должны были продолжать платить. С середины мая большинство российских регионах начали постепенно разрешать некоторым видам бизнеса возобновить работу.

Президент России Владимир Путин, объявляя о прекращении режима нерабочих дней, пообещал отменить все налоги, кроме НДС, и страховые взносы всему малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.