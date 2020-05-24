Глава Роспотребнадзора: более половины регионов могут перейти к первому этапу снятия ограничений

В ближайшие дни более половины регионов РФ будут соответствовать формальным критериям Роспотребнадзора для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. Об этом в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире «России 1» заявила глава ведомства Анна Попова.

«44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с пандемией в России стабилизируется, и «перспективы изменений достаточно стабильны и благополучны».

Роспотребнадзор рекомендует снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. Первый этап предполагает разрешение на прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, а также на работу небольших непродовольственных магазинов.

Ограничения должны сниматься на основании трех показателей — коэффициента распространения вируса, охвата тестирования и количества свободных коек в медицинских учреждениях.