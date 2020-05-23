В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек. На 540 человек больше, чем день назад

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая COVID-19. Это на 540 человек больше, чем день назад.

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию выявили у 335 882 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу.

Больше всего случаев за сутки выявили в Москве (+3190 человек), Подмосковье (+846), Петербурге (+363), Ростовской (+353) и Нижегородской (+211) областях.

За сутки в России от COVID-19 умерли 139 человек, с начала распространения инфекции в России — 3388 человек.

За день в стране от коронавируса излечились 8111 человек, с начала эпидемии — 107 936 человек.

По данным Роспотребнадзора, к 23 мая в России проведено более 8,4 миллиона тестов на коронавирус, из них 276,1 тысячи — за последние сутки.