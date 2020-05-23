Испания в июле откроет границы для иностранцев

Испания откроет свои границы для въезда иностранных туристов, начиная с июля, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Этим летом будет туристический сезон», — сказал глава испанского правительства на пресс-конференции. Санчес отметил, что ежегодно в Испанию приезжают более 80 миллионов иностранных туристов. Он призвал жителей других стран планировать отпуск в Испании.

Педро Санчес также сообщил, что 8 июня возобновится чемпионат страны по футболу. Руководство профессиональной футбольной лиги Испании (La Liga) при этом заявило, что предпочтительная дата возобновления турнира — 12 июня. Испанским клубам осталось сыграть 11 матчей. Игры будут проходить без зрителей.

Границы Испании закрыты для иностранцев с 17 марта, национальный чемпионат по футболу приостановлен с 12 марта.

Испания стала одной из стран, более всего пострадавших от пандемии COVID-19. Коронавирус диагностировали у более 234 тысяч человек, из них 28 тысяч человек умерли, еще 150 тысяч выздоровели. По числу выявленных зараженных Испания занимает пятое место в мире после США, России, Бразилии и Великобритании.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 1 600 937 (+23 790) 95 979 (+1 277) 350 135 (+51 717) 1 154 823 🇷🇺 Россия 335 882 (+9 434) 3 388 (+139) 107 936 (+8 111) 224 558 🇧🇷 Бразилия 330 890 (+20 803) 21 048 (+1 001) 135 430 (+9 470) 174 412 🇬🇧 Великобритания 254 753 (+3 287) 36 438 (+351) 508* 217 807 🇪🇸 Испания 234 824 (+1 787) 28 628 (+688) 150 376 55 820 🇮🇹 Италия 228 658 (+652) 32 616 (+130) 136 720 (+2 160) 59 322 🇫🇷 Франция 180 827 (+46) 28 186 63 110 89 531 🇩🇪 Германия 179 710 (+689) 8 228 (+25) 159 064 (+977) 12 418 🇹🇷 Турция 154 500 (+952) 4 276 (+27) 116 111 (+1 121) 34 113 🇮🇷 Иран 131 652 (+2 311) 7 300 (+51) 102 276 (+1 712) 22 076 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 5 220 251 338 299 2 064 754 2 817 198

Актуально на 18:53 23.05.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 18:53 23.05.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.