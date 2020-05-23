Перейти к материалам

Испания в июле откроет границы для иностранцев

Источник: El Pais
Надежный источник

Испания откроет свои границы для въезда иностранных туристов, начиная с июля, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Этим летом будет туристический сезон», — сказал глава испанского правительства на пресс-конференции. Санчес отметил, что ежегодно в Испанию приезжают более 80 миллионов иностранных туристов. Он призвал жителей других стран планировать отпуск в Испании.

Педро Санчес также сообщил, что 8 июня возобновится чемпионат страны по футболу. Руководство профессиональной футбольной лиги Испании (La Liga) при этом заявило, что предпочтительная дата возобновления турнира — 12 июня. Испанским клубам осталось сыграть 11 матчей. Игры будут проходить без зрителей.

Границы Испании закрыты для иностранцев с 17 марта, национальный чемпионат по футболу приостановлен с 12 марта.

Испания стала одной из стран, более всего пострадавших от пандемии COVID-19. Коронавирус диагностировали у более 234 тысяч человек, из них 28 тысяч человек умерли, еще 150 тысяч выздоровели. По числу выявленных зараженных Испания занимает пятое место в мире после США, России, Бразилии и Великобритании.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
1 600 937 (+23 790)
95 979 (+1 277)
350 135 (+51 717)
1 154 823
🇷🇺 Россия
335 882 (+9 434)
3 388 (+139)
107 936 (+8 111)
224 558
🇧🇷 Бразилия
330 890 (+20 803)
21 048 (+1 001)
135 430 (+9 470)
174 412
🇬🇧 Великобритания
254 753 (+3 287)
36 438 (+351)
508*
217 807
🇪🇸 Испания
234 824 (+1 787)
28 628 (+688)
150 376
55 820
🇮🇹 Италия
228 658 (+652)
32 616 (+130)
136 720 (+2 160)
59 322
🇫🇷 Франция
180 827 (+46)
28 186
63 110
89 531
🇩🇪 Германия
179 710 (+689)
8 228 (+25)
159 064 (+977)
12 418
🇹🇷 Турция
154 500 (+952)
4 276 (+27)
116 111 (+1 121)
34 113
🇮🇷 Иран
131 652 (+2 311)
7 300 (+51)
102 276 (+1 712)
22 076
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
5 220 251
338 299
2 064 754
2 817 198
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 18:53 23.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

Читайте также