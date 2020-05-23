Испания в июле откроет границы для иностранцев
Испания откроет свои границы для въезда иностранных туристов, начиная с июля, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
«Этим летом будет туристический сезон», — сказал глава испанского правительства на пресс-конференции. Санчес отметил, что ежегодно в Испанию приезжают более 80 миллионов иностранных туристов. Он призвал жителей других стран планировать отпуск в Испании.
Педро Санчес также сообщил, что 8 июня возобновится чемпионат страны по футболу. Руководство профессиональной футбольной лиги Испании (La Liga) при этом заявило, что предпочтительная дата возобновления турнира — 12 июня. Испанским клубам осталось сыграть 11 матчей. Игры будут проходить без зрителей.
Границы Испании закрыты для иностранцев с 17 марта, национальный чемпионат по футболу приостановлен с 12 марта.
Испания стала одной из стран, более всего пострадавших от пандемии COVID-19. Коронавирус диагностировали у более 234 тысяч человек, из них 28 тысяч человек умерли, еще 150 тысяч выздоровели. По числу выявленных зараженных Испания занимает пятое место в мире после США, России, Бразилии и Великобритании.
Актуально на 18:53 23.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.