Жителей Подмосковья, организовавших массовые мероприятия, отправили на работу в больницы

Суды Московской области назначили обязательные работы нескольким местным жителям, которые нарушили режим изоляции, организовав массовые мероприятия. Их привлекли к работе в больницах, сообщил глава областного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Жителя Красногорска привлекли к обязательным работам после того, как он уговорил друзей заняться спортом во дворе дома. Жителя Химок наказали за организацию развлекательного мероприятия возле торгового центра. Нескольким жителям Солнечногорска назначили такое наказание после дрифтинга на автостоянке ТЦ.

В управлении региональной безопасности отметили, что в ходе обязательных работ правонарушители будут убирать территории больниц, разгружать медикаменты, продукты и другие грузы.