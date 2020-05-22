Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

С 8 июня все въезжающие в Великобританию должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Об этом со ссылкой на британского министра внутренних дел Прити Патель сообщает The Guardian.

Приезжающие должны сообщить, где они остановились, чтобы у властей была возможность убедиться, что они соблюдают карантин. Проверки будут выборочными.

Нарушителям грозит штраф тысяча фунтов стерлингов.

Великобритания с 13 мая приступила к поэтапной отмене ограничений, установленных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В июле страна рассчитывает открыть по меньшей мере часть кафе, ресторанов и пабов, салонов красоты, гостиниц, храмов и кинотеатров.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 мая, в Великобритании COVID-19 подтвердили у 255,5 тысячи человек. Умерли от болезни за время эпидемии 36,4 тысячи.