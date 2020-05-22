В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека
Источник: Dawn
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В авиакатастрофе в Карачи выжили как минимум три человека из числа находившихся на борту. Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Выжившие были доставлены в госпитали, тяжесть полученных ими травм не уточняется. Сейчас на месте крушения продолжается спасательная операция.
Всего в самолете находились 98 человек.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился при заходе на посадку в Карачи. Лайнер упал на жилой район.