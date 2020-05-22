Минэкономразвития: в 2020 году реальные доходы россиян упадут на 3,8%

В 2020 году реальные располагаемые доходы населения России упадут на 3,8%. Об этом говорится в скорректированном прогнозе социально-экономического развития на 2020-2023 годы, передает «Интерфакс».

Во II квартале 2020 года доходы снизятся на 6%; без антикризисных мер правительства они бы упали на 7,5% заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время презентации прогноза. «Основная пострадавшая часть — это будут предпринимательские доходы», — добавил он.

Согласно прогнозу, в 2021 году реальные доходы населения вернутся к росту, увеличившись на 2,8%.

Предыдущий макропрогноз на 2020-2023 годы Минэкономразвития сделало в феврале. Тогда предполагалось, что реальные доходы в 2020 году вырастут на 1,9%, в 2021-м — на 2,2%.

В 2014-2018 годах реальные доходы россиян снижались.

В 2019 году реальные доходы, по данным Росстата, выросли на 0,8%. С этого года Росстат перешел на новую методику расчета реальных доходов, а также стал публиковать данные по этому показателю раз в квартал, а не раз в месяц.