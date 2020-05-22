ФСИН обвинила телеканал France 24 в попытке дестабилизировать обстановку в России из-за сюжета про бунт в ангарской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области обвинило французский телеканал France 24 в провокации из-за сюжета про в ИК-15 в городе Ангарск.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о сюжете France 24 от 20 мая. По версии ФСИН, он основан на недостоверной информации от граждан, «заинтересованных в дестабилизации обстановки» в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.

ФСИН отвергает информацию, что к участникам бунта не пускают адвокатов, а семьи не получают о них новостей. Ведомство также отмечает, что съемочную группу France 24 не пустили в колонию из-за коронавируса, а на вопросы журналистов были даны письменные ответы.

«Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации», — резюмирует ведомство.

Как пишет «Медиазона», в репортаже France 24 родственники осужденных и правозащитники рассказывают, что давно не могут попасть в ИК-15, а у адвокатов не получается связаться с подзащитными. Также France 24 указывает, что съемочную группу телеканала «Россия 1» пропустили на территорию учреждения, несмотря на коронавирус.