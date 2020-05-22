BCG описала четыре варианта развития кризиса из-за COVID-19 в России. Один из них предполагает череду карантинов

Прогноз BCG — один из самых пессимистичных среди всех представленных на сегодняшний день. Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в апреле прогнозировал, что во втором квартале 2020 года российская экономика может сократиться на 18%, но в четвертом квартале начнет восстанавливаться, и по итогам года зафиксирует спад в 3,8%. Апрельский консенсус-прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ ориентировался на сокращение ВВП на 8,1% во втором квартале и на 2% по итогам года. По базовому прогнозу ЦБ спад российской экономики в 2020 году составит 4–6%, Минфина— 5%, МВФ — 5,5%.

Forbes