BCG описала четыре варианта развития кризиса из-за COVID-19 в России. Один из них предполагает череду карантинов
Эксперты консалтинговой компании BCG представили прогноз влияния коронавируса на экономику России. Он предполагает четыре возможных варианта развития кризиса, пишет Forbes.
- «Отскок». Вирус остановлен после первой волны, бизнес быстро восстанавливается после сворачивания карантина, ВВП России снижается на 4-6%.
- «Тяни-толкай». По оценке BCG, это наиболее вероятный сценарий. Повторные волны заболеваемости до появления вакцины и череда карантинов, волна банкротств малого и среднего бизнеса, ВВП России снижается на 7-10%.
- «Критический спад». Сохранение жесткого карантина во всех регионах, затяжной кризис всей экономики, включая добычу полезных ископаемых, металлургию и банки. ВВП России снижается на 10-15%.
- «Вторые 90-е». По оценке BCG, самый маловероятный сценарий. Многолетняя рецессия мировой экономики, вызванная закрытием рынков.
Для предотвращения масштабного кризиса России придется наращивать господдержку экономики до уровня развитых стран, считают эксперты BCG. Поддержка должна быть не только в виде займов и субсидий, но и в виде снижения налогов и обязательных платежей.
Прогноз BCG — один из самых пессимистичных среди всех представленных на сегодняшний день. Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в апреле прогнозировал, что во втором квартале 2020 года российская экономика может сократиться на 18%, но в четвертом квартале начнет восстанавливаться, и по итогам года зафиксирует спад в 3,8%. Апрельский консенсус-прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ ориентировался на сокращение ВВП на 8,1% во втором квартале и на 2% по итогам года. По базовому прогнозу ЦБ спад российской экономики в 2020 году составит 4–6%, Минфина— 5%, МВФ — 5,5%.