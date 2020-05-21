Возбуждено уголовное дело о нападении на медсестер обсерватора в Бурятии

Следственное управление СК по Бурятии возбудило уголовное дело о хулиганстве после нападения на персонал обсерватора в одном из отделений Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково.

В сообщении, опубликованном ведомством, говорится, что камни в медсестер бросал один человек — иностранец, прибывший из Китая. Он переведен в другой обсерватор, размещенный на базе одной из гостиниц в городе Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что камни в медсестер бросала группа пациентов, приехавших из Китая. Также говорилось, что работники обсерватора неоднократно жаловались в правоохранительные органы, но там «ограничились дистанционным составлением протокола».