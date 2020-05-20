В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Несколько пациентов обсерватора, который располагается в одном из отделений Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Бурятии в поселке Сотниково, напали на медсестер. Об этом сообщается в инстаграме ДРКБ.

В посте сказано, что 16 мая в обсерватор поступила группа граждан, прибывших из Китая. Они проявляли недовольство условиями содержания, «угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество».

Пост сопровождается видео с двумя медсестрами обсерватора. Они рассказали, что во время их смены пациенты начали на них «налетать, швыряться камнями, всяко-разно обзывать, материть». От одного из пациентов медсестрам, по их словам, пришлось убегать по лесу в защитных костюмах.

В посте говорится, что работники обсерватора неоднократно жаловались в правоохранительные органы. Но там «ограничились дистанционным составлением протокола». Ситуация разрешилась только 18 мая, когда недовольных пациентов перевезли в другой обсерватор.

Обновлено. Минздрав Бурятии сообщил об усилении охраны во всех обсерваторах республики после инцидента в поселке Сотниково.

Обсерватор для двухнедельной изоляции приехавших из-за границы в поселке Сотниково начал работать в апреле. На 17 мая изоляцию там прошли 248 человек, у 42 из них был выявлен коронавирус.

Минздрав Бурятии сообщал, что некоторым пациентам было сложно адаптироваться к условиям обсерватора. Помещения там 1965 года постройки (по другим данным, 1985 года), в них нет телевизоров и беспроводного интернета.