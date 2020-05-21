В России выявлены еще 8849 заразившихся COVID-19. За сутки умерли 127 человек

По состоянию на утро 21 мая в России зарегистрированы 8849 новых случаев коронавирусной инфекции — это на 85 человек больше, чем сутки ранее. Общее число инфицированных достигло 317 554 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+2913 человек за последние сутки), Московской области (+892), Санкт-Петербурге (+408), Красноярском крае (+376) и Нижегородской области (+204).

За сутки умерли еще 127 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 3099 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека (+7289 человек за минувшие сутки).

В стране проведены свыше 7,8 миллиона лабораторных исследований на выявление инфекции (+262,8 тысячи тестов за последние сутки).

Россия находится на втором месте после США среди всех стран мира по числу выявленных случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса на 21 мая, в мире зарегистрированы более пяти миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией.