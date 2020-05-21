Опрос в «Справочнике врача»: треть медиков, работающих с больными COVID-19, рассказали о возможных манипуляциях со статистикой заболеваемости

Больше трети российских медиков, которые работают в больницах, перепрофилированных под коронавирус, рассказали, что им дают указания в случае пневмонии, вызванной COVID-19, ставить в документах код другой болезни. Такая практика позволяет корректировать показатели заболеваемости и смертности.

Опрос прошел в приложении «Справочник врача». В нем приняли участие 509 медиков. Результаты есть в распоряжении «Медузы».

23,4% опрошенных сказали, что их больницы не готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. 16,1% сообщили, что их больницы не справляются с потоком пациентов.

Почти 40% пожаловались, что им нерегулярно или в недостаточном объеме выдают средства индивидуальной защиты. Более половины опрошенных считают, что в их больницах не принимают достаточных профилактических мер в отношении сотрудников.

При этом более 90% респондентов считают, что уже контактировали с людьми с COVID-19. Почти 70% отметили, что под их наблюдением были пациенты, зараженные коронавирусом.

78% опрошенных сказали, что у них есть коллеги, зараженные COVID-19. 6,9% сообщили, что сами были заражены.