Детям разрешат отдыхать в летних лагерях в России без защитных масок

Российские регионы с наиболее благоприятной обстановкой по коронавирусу могут начать подготовку летних детских лагерей к предстоящему сезону, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РБК.

По словам Поповой, дети смогут отдыхать только в своих регионах.

Внутри лагеря не нужно будет носить маски, уточнила глава ведомства. Лагеря, вместе с тем, должны будут усилить контроль за дезинфекцией и обеспечить «некоторое дистанцирование детей».

Министерство просвещения рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, уточняет РБК. Регионы сами будут принимать решение, когда открывать детские лагеря отдыха. В Москве и Подмосковье они не начнут работу до августа.