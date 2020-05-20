В России от коронавируса умерли почти три тысячи человек. За сутки выявили еще 8764 заболевших

По состоянию на утро 20 мая в России зарегистрированы 8764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 499 случаев меньше, чем сутки ранее. Общее число инфицированных достигло 308 705 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+2699 человек за последние сутки), Подмосковье (+903), Красноярском крае (+504), Санкт-Петербурге (+455), Нижегородской (+257), Ростовской (+139), Ярославской (+135), Свердловской (+135), Калужской (+118) и Брянской (+110) областях.

В общей сложности от COVID-19 в России умерли 2972 человека. За день скончались еще 135 человек — это рекордный суточный показатель за все время с начала распространения COVID-19 в стране.

Выздоровели 85 392 человека (+9262 человека за последние сутки). Как отмечает оперативный штаб, число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших.

Всего в стране проведены более 7,5 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса (+225,7 тысячи тестов за последние сутки).