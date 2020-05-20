Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании на выборах и референдумах
Источник: Совет Федерации
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Члены Совета Федерации одобрили поправки в закон об избирательных правах, предусматривающие возможность дистанционного голосования.
Законопроект был за один день внесен и принят Госдумой сразу в трех чтениях 13 мая.
Согласно принятым поправкам, на федеральных и местных выборах, а также референдумах российский Центризбирком может применять голосование по почте или дистанционное электронное голосование.
Депутаты поясняли, что такие поправки необходимы из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Закон вступит в силу после подписания президентом РФ.